Добровольная практика. Как студенты на Дальнем Востоке борются с коронавирусом

ТАСС, 25 января. Студенты на Дальнем Востоке активно участвуют в борьбе с коронавирусом. Они доставляют пожилым людям продукты, помогают школьникам делать уроки и даже разрабатывают приспособления, которые облегчают работу медиков. О вкладе молодых людей в противодействие пандемии в День студента ТАСС рассказали сами учащиеся, представители вузов и общественных организаций.

Многие студенты-дальневосточники доставляют продукты и лекарства нуждающимся, прежде всего пенсионерам. Так, студентка четвертого курса Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске Анастасия Попова рассказала ТАСС, что с началом пандемии она прошла двухнедельное онлайн-обучение и приступила к работе. "В основном, привозим лекарства и продукты для пожилых людей, находящихся на самоизоляции. Больше всего меня вдохновило то, что люди присоединялись к нашему движению, несмотря на работу, учебу, ипотеку, детей", - добавила волонтер.

Студент второго курса Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), хоккеист Виталий Кравцов в апреле прошлого года на свои деньги покупал и развозил пенсионерам продуктовые наборы. Часть продуктов он передал в волонтерскую организацию, а когда увидел, что там не хватает машин для доставки, начал сам развозить еду и лекарства. За одни выходные он помог почти 150 семьям во Владивостоке.

"Мы развозили продукты старикам, инвалидам, особенно в самый разгар пандемии. Одна бабушка так искренне радовалась и горячо благодарила, что стало не по себе. Было неловко, потому что я понимал, что вроде ничего особенного не сделал, много времени не потратил, себе ущерб не нанес, даже не за свои деньги это все покупал, а только принес. Но я тогда понял, как много это значит для наших стариков. Некоторым больше не продукты важны были, а внимание", - рассказал в свою очередь Александр Ким, студент Сахалинского государственного университета.

В помощи нуждаются не только пожилые люди, но и сами студенты. Поэтому центр подготовки волонтеров Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с департаментом внеучебной работы в сентябре 2020 года запустил акцию "Для вас в магаз". Благодаря ей студенты, находящиеся в обсервации, с помощью добровольцев могут получать продукты и необходимые промтовары в дополнение к питанию и товарам первой необходимости, которыми обеспечивает ДВФУ. Проект продлится, пока в нем есть необходимость, и проводится с соблюдением всех норм безопасности.

Студенты в "красной зоне"

Некоторые молодые люди работают в больницах, в том числе, непосредственно в "красной зоне", помогая заболевшим. Студентка Камчатского краевого медицинского колледжа Валерия Феодосова рассказала агентству, что в ее обязанности входит уход за тяжелобольными пациентами. По ее словам, это тяжело морально и физически, но такой труд хорошо оплачивается.

"Я учусь на третьем курсе и в начале января приняла решение поработать в "красной зоне" краевой больницы имени Лукашевского. Родные не были против, а вот молодой человек отговаривал - боялся, что заболею. Так и случилось, но болезнь переносится хорошо, скоро вернусь в стационар. Страшно не было, все-таки я будущий медик, а вот работа дается не очень просто", - призналась студентка.

В Якутии в рамках празднования Дня студента в понедельник открывается выставка "Университет героев", посвященная студентам-медикам. На снимках - учащиеся медицинского института СВФУ, которые борются с новой коронавирусной инфекцией. В "красной зоне" работают около 160 студентов и ординаторов вуза. В числе фотографий - снимки, сделанные студентом Сардааной Петровой.

В ДВФУ весной 2020 года запустили проект "Обеспечение", в который отобрали 26 волонтеров, студентов и ординаторов Школы биомедицины для помощи в шести медучреждениях. Они проводили термометрию, дезинфекцию, заполняли документы, закупали и транспортировали лекарства для больных людей, а ординаторы-волонтеры в кампусе ДВФУ осматривали пациентов и контактных, оформляли медицинскую документацию.

Помощь со школьной программой

Чтобы поддержать детей медиков, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, в Якутии студенты делают проект помощи в школьной программе.

"Предмет по дистанционному обучению не всегда сразу поддается школьнику, и наши студенты, активисты и вожатые могли бы понятнее объяснить ученику какую-либо тему из школьной программы. Мы планируем, что проект оказания образовательных услуг будет бесплатным, он будет предназначен для детей тех работников, которые задействованы в борьбе с инфекцией. Сейчас прорабатывается программа курса, обучение будет происходить на доступных платформах ", - рассказал руководитель штаба регионального отделения организации "Российские студенческие отряды" Айсен Соловьев.

Он добавил, что из-за закрытых границ в Якутии возникла нехватка рабочей силы на строительстве соцобъектов. Студенческие отряды частично восполнили образовавшуюся потребность, в 2020 году в строительстве участвовали около 500 человек.

Вопросы трудоустройства студентов решает и ДВФУ. Из-за пандемии многие учащиеся лишились работы, и Минобрнауки РФ призвало университеты выступить для них работодателем. С апреля по декабрь более 1,3 тыс. студентов не только были обеспечены вакансиями внутри университета, но и выполняли заказы для крупных предприятий региона в рамках специально созданного проекта содействия занятости ASAP (англ. as soon as possible - как можно скорее) ДВФУ.

На материальное обеспечение участников программы вуз получил 48 млн рублей, благодаря поддержке Минобрнауки почти 1 тыс. студентов занялись благоустройством кампуса и ремонтом городских общежитий, они работали в библиотеке и Пушкинском театре, помогали учителям проводить уроки в цифровой среде.

Собственные разработки

Студенты на Дальнем Востоке и сами разрабатывают устройства, которые облегчают работу медиков. Так, центр проектной деятельности "С305" ДВФУ еще весной 2020 года напечатал на 3D-принтерах и передал в Медицинский центр университета первую партию из ста пластиковых переходников для соединения полнолицевых масок с воздушными фильтрами.

А одиннадцатиклассник школы ДВФУ Георгий Будник в составе команды робототехников Axiom изобрел устройство для определения степени загрязнения защитных медицинских масок. Миниатюрное устройство в виде прищепки крепится на внутренней стороне защитной маски и отправляет на смартфон уведомление, когда ткань становится влажной, а средство защиты теряет эффективность и его пора заменить. Прибор подходит для многоразового использования и заряжается с помощью беспроводных устройств. Проект уже реализован, началась продажа готовых устройств через интернет.

День студента

Татьянин день или День российского студенчества отмечают 25 января. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании университета в Москве, удовлетворив ходатайство генерал-адъютанта Ивана Шувалова. Это был день памяти святой Татианы и именины его матери. С тех пор Татьянин день стал университетским днем.