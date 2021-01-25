МВД назвало две основные причины запрета на въезд в РФ иностранным гражданам

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Основными причинами запрета на въезд иностранцам на территорию России стали нарушение сроков пребывания и незаконная трудовая деятельность. Об этом на запрос ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Основными причинами принятия решений о неразрешении въезда иностранным гражданам в РФ являются нарушение сроков временного пребывания, а также незаконное осуществление трудовой деятельности в нашей стране", - говорится в сообщении.

Отмечено, что иностранцы, в отношении которых принимаются решения о неразрешении въезда в Россию, являются в большинстве своем гражданами ближнего зарубежья, которые въезжают в РФ в безвизовом порядке.

Всего в прошлом году, по данным МВД, въезд в Россию был запрещен для 189 тыс. иностранцев, годом ранее эта цифра составляла более 250 тыс. человек.

Как сообщалось, работающие в России по трудовым патентам иностранцы перечислили в бюджеты регионов 43,5 млрд рублей за 11 месяцев 2020 года.