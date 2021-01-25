Туристическая инфраструктура у Кравцовских водопадов в Приморье появится к концу 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Памятник природы "Кравцовские водопады" в Приморском крае, который страдает от неконтролируемого туризма, войдет в состав нового участка национального парка "Земля леопарда" и к концу 2021 года будет оборудован туристической инфраструктурой. Как сообщил в понедельник ТАСС директор нацпарка Виктор Бардюк, это позволит значительно снизить антропогенное воздействие на уникальное место.

"Большой объем работ предстоит выполнить в связи с благоустройством знаменитых и популярных Кравцовских водопадов. Этот ценнейший природный памятник, хорошо известный в Приморском крае, ежегодно страдал от неконтролируемого туризма, который оказывает угнетающее действие на его экосистему. В будущем эта территория войдет в новый кластерный участок национального парка "Земля леопарда", что позволит организовать туристскую инфраструктуру, которая будет учитывать его экологические особенности, и за счет этого снизить антропогенную нагрузку", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, здесь необходимо создание настилов и мостиков, что позволит посещать этот объект, в том числе пожилым людям и маломобильным гражданам, а также избежать вытаптывания земли. На Кравцовских водопадах появятся места для сбора мусора, парковка, также предполагается установка мест общественного питания и сувенирных лавок в партнерстве с частным бизнесом.

Работа ведется совместно с правительством Приморского края. По данным региональных властей, эта территория сейчас находится в оперативном управлении нацпарка "Земля леопарда". Ожидается, что работы по благоустройству завершатся до конца 2021 года.

Кравцовские водопады - это каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский в Хасанском районе Приморья. В 1984 году их внесли в список памятников природы. Эти водопады являются одним из популярных у туристов мест, они находятся в живописном месте с нетронутой природой.