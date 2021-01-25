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Аэропорт в Чите временно закрыли из-за снегопада

Два самолета из Москвы, один из Иркутска и один из Новосибирска задерживаются

ЧИТА, 25 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Чита (Кадала) в понедельник закрылся до 12:00 (6:00 мск) из-за сильного снегопада, сообщила журналистам пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт Чита (Кадала) в связи со штормовым предупреждением временно закрыт. Из-за сложных метеоусловий ориентировочно аэропорт будет закрыт до 12:00", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте аэропорта, задерживаются четыре рейса: два самолета из Москвы, один из Иркутска и один из Новосибирска.

По прогнозу Читинского гидрометцентра, в Забайкалье весь день ожидается снегопад, местами сильный, из-за чего возможны снежные накаты и гололед.

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