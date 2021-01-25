Новосибирский мастер создал самый маленький наперсток в мире, помещающийся в игольном ушке

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин изготовил самый маленький наперсток в мире, помещающийся в игольном ушке. Рекорд зафиксирован в Книге рекордов России, сообщил мастер в разговоре с ТАСС.

"Я работал над самым маленьким наперстком в мире по заказу музея наперстков. Я уже подал заявку в Книгу рекордов России, ее утвердили, я сейчас ожидаю получения диплома", - сказал Анискин.

Наперсток изготовлен из золота и помещен в игольное ушко. Диаметр основания наперстка составляет 0,625 мм, высота - 0,764 мм. "Наперсток расположен немного статично, поэтому его трудно рассмотреть со всех сторон. Экспонат будет дополнен видеорядом, чтобы было видно, что это объемная конструкция, созданная по всем правилам", - добавил мастер.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Он также создал самую маленькую в мире книгу: ее площадь в 67 раз меньше той, что внесена в Книгу рекордов России, и в 88 раз меньше признанной в Книге рекордов Гиннесса. С 1999 года мастер работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований.