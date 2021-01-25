На извергающемся Ключевском вулкане обвалилась кромка кратера и сошла серия лавин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 января. /ТАСС/. Сход лавин из-за обвала кромки кратера зафиксирован на извергающемся с сентября Ключевском вулкане на Камчатке, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Произошел обвал кромки кратера и по Апахончискому желобу сошло несколько лавин. За 10-15 минут фронт лавин сходил до высоты около 3 000 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

В краевом управлении МЧС нет информации о погибших или пострадавших в результате схода лавин.

По данным Института вулканологии и сейсмологии, активная фаза извержения вулкана продолжается почти пять месяцев. До этого он проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.

Высота Ключевского составляет 4,8 тыс. м - это самый высокий действующий вулкан в Евразии. Расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана - 7 тыс. лет.