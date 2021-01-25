В Венесуэле рассказали о результатах исследований российской вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 января. /ТАСС/. Венесуэльские медики не зарегистрировали серьезных осложнений у добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в воскресенье венесуэльский врач Алексис Гарсия Пиньера, который руководит исследованиями вакцины в южноамериканской стране.

"Первую дозу получили более 200 добровольцев, два компонента - 40. Что касается осложнений, что является самым важным при испытаниях, то были выявлены только легкие осложнения: головная боль, гриппозное состояние или боль в месте укола", - сказал медик в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Пиньера также отметил, что в Венесуэле "не было зарегистрировано ни одного случая серьезных осложнений или смерти добровольца". "Наши результаты совпадают с тем, что можно найти в научных публикациях, и с результатами вакцинации в России и Аргентине", - добавил он.

В декабре вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках 10 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее сообщалось о получении Каракасом 2 тыс. доз российской вакцины для участия в третьей фазе клинических испытаний.