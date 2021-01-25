В Якутии первую сельскую котельную переведут на СПГ в рамках пилотного проекта

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Пилотный проект по переводу котельной в селе Качикатцы в Якутии на сжиженный природный газ (СПГ) для экономии и альтернативы централизованному газоснабжению начнут в 2021 году. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).

"В 2021 году планируем начать мероприятия по переводу котельной на СПГ в селе Качикатцы Хангаласского района. В условиях географии Якутии это перспективный проект, который может применяться в районах, где централизованное газоснабжение невозможно. По предварительным расчетам, объем капитальных затрат на финансирование мероприятия по переводу котельной села на СПГ составит около 100 млн рублей. Это в разы меньше, чем проведение магистрального газопровода, затраты на который превышают текущие возможности бюджета муниципального образования и региона", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что СПГ при этом является более экономичным и экологичным видом топлива. "Это послужит базой для дальнейшей автономной газификации поселка, давно ожидаемой жителями", - сказали в министерстве. Планируемая к переводу на СПГ котельная села Качикатцы используется для отопления жилых домов и социальных объектов.

"По итогам разработки проектно-сметной документации мы ожидаем включения проекта в инвестиционную программу республики", - добавили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, выбор пал на Качикатцы вследствие круглогодичной транспортной доступности и необходимости технического перевооружения котельной ввиду большого износа оборудования.