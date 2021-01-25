В Приамурье 19 многодетных семей в 2021 году получат соцвыплату на покупку жилья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 января. /ТАСС/. Бюджет Амурской области выделил более 44 млн рублей на целевую социальную выплату, чтобы 19 многодетных семей региона в 2021 году смогли улучшить жилищные условия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба местного правительства.

"Более 44 млн рублей в этом году получат многодетные семьи Приамурья на улучшение жилищных условий. Выплаты на покупку нового жилья смогут получить 19 семей", - говорится в сообщении.

Размер соцвыплаты рассчитывается для каждой многодетной семьи индивидуально в зависимости от количества членов семьи, суммарной площади ее нынешнего жилья и стоимости одного квадратного метра, установленной в муниципалитете.

По данным Минсоцзащиты области, с 2010 по 2019 годы выплату на улучшение жилищных условий получили 53 многодетные семьи на общую сумму 127,7 млн рублей.