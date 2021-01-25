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Облачная погода и до трех градусов тепла ожидаются в Москве 25 января

Ночью температура воздуха может опуститься до нуля градусов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от плюс одного до плюс трех градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до нуля градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс четырех градусов. В ночь на 26 января она может опуститься до двух градусов мороза.

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