В России планируют создать интеллектуального помощника учителя

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учащихся, планируется создать в России. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Платформы Национальной технологической инициативы" (НТИ).

"В части искусственного интеллекта развивается конкурс решений по распознаванию текстов, именно их семантической логики, который мы реализуем в рамках проекта "Про чтение". В 2021 году реализуется уже несколько "пилотов" в этом направлении с российскими школами и университетами, в первую очередь с российскими школами, по созданию именно интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учеников, как бы сокращая время автоматизированной проверки, давая возможность больше раскрыться творческому потенциалу учителя", - рассказали в пресс-службе.

Технологический конкурс "Про чтение" призван стимулировать развитие новых подходов в области машинного обучения, которые позволят создать искусственный интеллект, способный к глубокому пониманию смысла текста и анализу причинно-следственных связей по широкому набору тематик.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет". В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".