Мобильный госпиталь ЦВО завершил оказание помощи населению Хакасии в борьбе с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Мобильный госпиталь Центрального военного округа завершил работу по оказанию помощи в лечении пациентов с коронавирусом в Хакасии. Всего за более чем два месяца работы были вылечены более 400 человек, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Личный состав завершил выполнение задач по оказанию помощи местному населению и администрации республики. За время работы госпиталя было вылечено более 400 человек. В госпитале была развернута мобильная ПЦР-лаборатория, где было проанализировано более 2 000 ПЦР-проб, около 300 проб из которых оказались положительными", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что медперсонал наградили грамотами и благодарственными письмами от Минздрава Хакасии.

Мобильный госпиталь был рассчитан на 100 коек, помимо лабораторий, здесь были развернуты отделения анестезиологии и интенсивной терапии, инфекционное отделение, которые были оснащены тремя аппаратами ИВЛ, рентген аппаратом и другим медицинским оборудованием, необходимым для лечения инфекционных заболеваний. Всего в военном госпитале оказывали помощь 86 военнослужащих, врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа.