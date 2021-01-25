В Москве начался отбор участников чемпионата профмастерства "Московские мастера"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Отбор на участие в IX Открытом чемпионате профмастерства "Московские мастера" начался в образовательных учреждениях столицы, соревнования по стандартам пройдут с 25 января по 21 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Квалификационный отбор на участие в IX Открытом чемпионате профессионального мастерства "Московские мастера" [по стандартам WorldSkills Russia] стартовал в столице. В этом сезоне отбор проводят по 167 компетенциям", - говорится в сообщении.

По его итогам сформируют команды, которые будут бороться за звание лучших молодых профессионалов столицы. Программу отбора и список компетенций можно изучить на портале чемпионата.

"Московский региональный чемпионат по стандартам WorldSkills - первый и самый важный этап на пути к финалу национального чемпионата. Это уникальная возможность продемонстрировать свои умения и навыки, приобретенные за время обучения, и подтвердить уровень профессионализма на практике", - приводятся в сообщении слова начальника управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергея Куколева.

Соревнования будут проходить на базе московских колледжей. В рамках каждой компетенции предусмотрены специальные площадки в учреждениях, где участники будут выполнять задания с соблюдением всех мер безопасности здоровья: социальной дистанции, использованием средств индивидуальной защиты.

О чемпионате

Чемпионат "Московские мастера" - крупнейшие профессиональные соревнования по стандартам WorldSkills Russia. Столичный регион начал проводить их одним из первых в России. В состязаниях участвуют молодые профессионалы, лучшие из которых получат возможность войти в состав сборной команды Москвы и выступить на национальном чемпионате.