Синоптики прогнозируют лавинную опасность в пяти районах Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Синоптики Сахалинской области в понедельник объявили на 27 января лавинную опасность на территории пяти городских округов на юге региона. Об этом сообщили журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"27 января 2021 года лавиноопасно на территории Холмского, Долинского, Южно-Сахалинского, Невельского и Макаровского городских округов", - сообщили в управлении. На остальной территории региона опасности схода лавин нет, за исключением одиночных.

В главном управлении МЧС России по Сахалинской области добавили, что во вторник днем в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра ожидается взлом припая. Выход на лед опасен.

В Сахалинской области осадков и ветра нет, солнечно. Температура воздуха в Южно-Сахалинске - минус 10 градусов.