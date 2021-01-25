Суд Орска оштрафовал восемь человек за невыполнение требований полицейских

ОРЕНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Орска назначил штрафы восьми участникам незаконной массовой акции в центре города в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в понедельник.

"Поступило восемь протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, то есть невыполнение законного требования сотрудника полиции. Все протоколы были рассмотрены, [нарушители] были привлечены к административной ответственности, назначены административные штрафы в размере от 500 до 700 рублей", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, протоколы были составлены в отношении молодых людей, в основном они не оспаривали доводы, указанные в протоколах. Их задержали днем в субботу в центре Орска, где, по данным местных СМИ, проходила несанкционированная массовая акция.

Ранее ТАСС сообщал, что Ленинский районный суд Оренбурга назначил административные штрафы восьми жителям в связи с нарушениями порядка проведения публичного мероприятия и неповиновением сотруднику полиции.