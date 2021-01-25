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Пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре сделали первое в мире фото "британского" штамма коронавируса

Мутации, характерные для этого штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "Эпиваккорона", отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали "британский" штамм коронавируса. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, разработанные учреждениями ведомства, надежно выявляют случаи заражения "британским" вариантом коронавируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора отличает вариантный вирус от немутантных форм.

"Мутации, характерные для "британского" штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "Эпиваккорона", в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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РоссияПандемия COVID-19
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