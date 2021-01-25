Опрос: более 60% российских студентов готовы стать предпринимателями

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Около 60% опрошенных российских студентов заявили о том, что готовы открыть собственный бизнес. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"61% студентов со всей страны рассматривают возможность начать свое дело, при этом четверть из них хочет стать предпринимателями в ближайшее время", - говорится в сообщении. По данным организаторов исследования, около 4% опрошенных уже открыли свой бизнес.

Подавляющее большинство опрошенных уверены, что для будущей работы важны стажировки уже во время учебы в университете, при этом более 60% респондентов согласны на прохождение практики в формате онлайн, говорится в пресс-релизе. "Во время стажировки учащиеся рассчитывают получить обратную связь от опытных коллег (49%), возможность поработать над серьезным проектом (24%), попробовать себя в командной работе (14%)", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

По его словам, пройти практику в крупной компании и зарекомендовать себя студенты могут, участвуя в олимпиаде "Я - профессионал" или проекте "Профстажировки 2.0". "Мы сотрудничаем с более 1,5 тыс. работодателей по всей стране, чтобы каждый амбициозный и талантливый студент мог начать карьеру в интересном для него направлении под руководством профессиональных наставников", - добавил Комиссаров.

По данным исследования, студенты готовы начинать бизнес в сфере услуг (19%), торговле (14%), искусстве и моде. В топ-10 популярных направлений вошли также сервисы доставки продуктов, разработка новых продуктов питания, образовательные сервисы и медицинские технологии. "Для развития молодежного предпринимательства студенты предлагают привлекать их к реальным проектам (73% респондентов), создавать специальные программы поддержки и льготы (45%) и добавлять в учебную программу специальные практико-ориентированные курсы. 83% студентов считают, что для успеха в предпринимательстве стоит иметь бизнес-образование", - говорится в пресс-релизе.

Опрос проводился АНО "Россия - страна возможностей" и группой компаний "Эфко" в формате онлайн 13-20 января 2021 года среди более 10 тыс. студентов колледжей, бакалавров и магистров российских вузов.