В России пока не выявляли южноафриканскую мутацию коронавируса

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Южноафриканская мутация коронавируса не была обнаружена на территории России, большинство используемых в стране тест-систем могут ее выявлять. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и британский. На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что несмотря на сообщения некоторых исследователей о риске повторного заражения южноафриканским штаммом, в настоящее время нет ни одной публикации в рецензируемых научных журналах, которые бы это подтверждали. "Таким образом, данные вопросы ожидают дальнейшего изучения", - заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее портал Medical Xpress со ссылкой на предварительное исследование сообщал, что штамм, обнаруженный в ЮАР, несет в себе значительный риск повторного заражения для переболевших коронавирусом.

Власти ЮАР объявили 21 декабря 2020 года, что в октябре на юге страны была обнаружена новая и агрессивная форма коронавируса. Вирус, получивший маркировку 501.V2, вызвал в стране вторую волну эпидемии, пик которой пришелся на середину января. Предварительные исследования показывают, что эта разновидность коронавируса распространяется с очень высокой скоростью.