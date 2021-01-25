Суд в Казани оштрафовал более 140 участников несогласованной акции

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани наложил штрафы на 143 участников несогласованной акции, прошедшей 23 января. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

"Рассмотрено 144 материала, наложено 143 штрафа. Одно дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения", - сказала она.

Как сообщалось ранее, правоохранители в Казани в субботу задержали десятки участников несогласованной акции.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах РФ 23 января. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.