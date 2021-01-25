В России выявили 19 290 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 3 ноября

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 290, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Это минимум с 3 ноября. Впервые с 11 ноября в стране выявили менее 20 000 заразившихся.

В относительном выражении общее число заболевших увеличилось на 0,5%, до 3 738 690, или порядка 2,55% населения.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Ямало-Ненецком АО (0,2%).

В частности, за сутки было выявлено 1 163 случая в Московской области, 488 - в Нижегородской области, по 386 - в Ростовской и Свердловской областях, 385 - в Воронежской области, 321 - в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 518 009 человек, или 13,9% заразившихся.

Число выздоровлений и смертей

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 003. Всего уже вылечились 3 150 763 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, возросла до 84,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 118 пациентов в Московской области, 491 - в Нижегородской области, 396 - в Свердловской области, 371 - в Ростовской области, 369 - в Челябинской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 491 днем ранее, до 69 918. Количество зарегистрированных смертей из-за коронавируса оказалось минимальным с 11 января, когда было подтверждено 436 случаев. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,87%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 25 смертей из-за коронавируса в Красноярском крае, 21 - в Московской области, 19 - в Краснодарском крае, 17 - в Ростовской области, 16 - в Нижегородской области.