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Пандемия COVID-19

В Петербурге за сутки выявили 2 116 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 16 ноября

Всего в городе за время пандемии коронавирус обнаружили у 321 709 человек
© Петр Ковалев/ТАСС
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Новые 2 116 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, этот минимальный показатель с 16 ноября. Всего с начала пандемии инфекция была обнаружена у 321 709 человек, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее в регионе было выявлено 2 929 заболевших.

За сутки в городе выписаны 899 пациентов, всего вылечились 209 671 человек. За сутки из-за коронавируса умерли 59 человек, всего умерли 9 374 пациента.

В настоящее время болеют 102 664 человека.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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