Генпрокурор потребовал проверить организацию питания в школах после массовых отравлений

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах и после случаев массовых отравлений детей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генерального прокурора Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка", - отметили в ведомстве.

В ходе проверок прокуроры дадут оценку исполнению законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качества оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями, обеспечения условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность, обеспечения контроля за поступающей и готовой продукцией. Также они оценят соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Кроме того, планируется проверить исполнение законодательства об образовании в части обеспечения с 1 сентября 2020 года учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

В ведомстве отметили, что результаты проверки взяты под контроль в Генеральной прокуратуре РФ.