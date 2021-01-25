Путин и Мишустин поздравили Вячеслава Добрынина с 75-летием

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России, композитора и певца Вячеслава Добрынина с 75-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят вас не только как певца, но и как яркого композитора - автора замечательных, талантливых произведений. Они прочно вошли в репертуар многих ваших коллег по сцене, стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил Добрынина.

"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом - рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку", - говорится в послании Мишустина на сайте правительства. "Всенародно любимый композитор, автор проникновенных лирических мелодий и песен, вы внесли большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства", - отмечет премьер.

Вячеслав Добрынин - советский и российский композитор, автор-исполнитель песен "Синий туман", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Не сыпь мне соль на рану" и многих других. Его песни исполняли Лев Лещенко, София Ротару, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон, Валентина Легкоступова, Анна Герман, ВИА "Самоцветы" и другие артисты.