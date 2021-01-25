На Ямале создали научную лабораторию для реабилитации детей с ОВЗ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Психофизиологическую лабораторию создали в Научном центре изучения Арктики, в ней будут проводиться исследования по улучшению здоровья жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. В частности, ученые будут использовать полученные данные для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщили на официальной странице центра в социальных сетях.

"В новой лаборатории будут проводиться экспериментальные исследования по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываться оздоровительные программы и методики для жителей арктического региона. <…> Также на базе лаборатории будут проводиться исследования по проекту комплексной профилактики нарушений здоровья жителей", - говорится в сообщении.

По словам заведующего сектором социальных и психологических исследований и доктора психологических наук Виктора Семикина, главная цель лаборатории - углубленное изучение механизмов саморегуляции человека через биологическую обратную связь (БОС). Для этих задач были приобретены три психоэмоциональных комплекса БОС. Развитие приборной базы научных учреждений отвечает задачам нацпроекта "Наука", добавили в центре.

Отмечается, что биологически обратная связь - это современный метод реабилитации, активизирующий внутренние резервы организма человека для лечения невротических и психосоматических заболеваний, профилактики психоэмоциональных расстройств при стрессовых ситуациях. Ученые будут использовать полученные комплексы для корректировки отклонений в здоровье и улучшения эмоционального самочувствия детей с ОВЗ. Планируется, что результатом научной работы станет региональная программа развития системы реабилитации детей с ОВЗ в социальных организациях и методические рекомендации для специалистов.

Согласно целям национального проекта "Наука", Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Проект предполагает реализацию не менее пяти проектов класса мегасайенс и создание не менее 15 мировых научно-образовательных центров мирового уровня. Также должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.