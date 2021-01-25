Школьники Якутска будут учиться дистанционно до конца января

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Управление образования города Якутска приняло решение продлить дистанционное обучение для всех школьников города и пригородов до 30 января. Соответствующий приказ опубликован в понедельник на сайте ведомства.

"В связи с климатическими условиями в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа "город Якутск" с 26 января по 30 января образовательный процесс организуется в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

Ранее власти решили перевести всех учеников школ Якутска на дистанционное обучение до 25 января. В городе с декабря прошлого года фиксируются сорокаградусные морозы. С середины января температура в Якутске опускалась до 50 градусов и ниже. Днем в понедельник в районе аэропорта температура составила минус 50 градусов.

В районах Якутии также сильные морозы. Так, в Амгинском, Горном и Чурапчинском районах температура варьируется от минус 53 и до минус 58 градусов, от очного посещения занятий освободили всех учеников. "Сегодня в селе Ытык-Кюель - минус 52 градуса, [классы] с первого по одиннадцатый не учатся, в остальных селах, кроме села Харбалах, тоже актированный день полностью", - сказали в управлении образования Таттинского района. В селе Харбалах учатся очно ученики 10-11-х классов, температура там упала до минус 51 градуса.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 23 по 26 января в Якутске ожидается аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха составит ниже климатической нормы на 7 градусов Цельсия и более.