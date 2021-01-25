Почти 50 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Почти 50 тыс. жителей Подмосковья уже привились от коронавируса, сообщила в понедельник министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Суммарно Московская область получила 133 725 [доз] вакцины от коронавируса. Привито 49 405 человек", - сказала она на совещании с зампредами регионального правительства и главами городских округов.

По ее словам, количество точек вакцинации было увеличено до 130. Всего записано на вакцинацию 52 246 человек, из них через портал госуслуг - 18 747, через кол-центр - 4 810, при личном посещении поликлиники - 28 689. За неделю с 16 по 25 января было осуществлено 26 выездов в 14 округов Подмосковья на предприятия, было вакцинировано 1 056 человек. Кроме того, за неделю с 18 по 24 января в учреждениях социальной сферы было вакцинировано 1 114 человек, а в торговых центрах - 1 267 человек.

Министр также добавила, что в Подмосковье с 27 января будет запущен сервис по СМС-оповещению жителей о введении второго компонента. С 25 числа открываются точки вакцинации еще в 13 торговых центрах региона.

Также Стригункова заявила, что в регионе планируют вакцинировать от коронавируса не менее 45 тыс. человек в неделю.

"За неделю на базе только стационарных точек мы должны обеспечить вакцинацию не менее 39 тысяч человек. С учетом наших выездов на предприятия, мобильных комплексов и торговых центров план на неделю - не менее 45 тысяч", - сказала она.

Министр уточнила, что для каждого городского округа сформирован недельный план вакцинации, исходя из количества прививочных пунктов. Наибольшее количество точек находится в Химках, Люберцах, Балашихе и Воскресенске.

"У нас каждая точка, минимальное количество, которое она может пропустить, [один врач, одна процедурная медсестра] - 50 человек в день. Это минимум. Как правило, практика показывает, что можно больше", - добавила Стригункова.

С 14 декабря жители Подмосковья могут записаться на прививку. На портале о профилактике коронавируса в Московской области есть интерактивная карта пунктов вакцинации, где значатся 93 прививочных кабинета в медицинских организациях региона.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлен 186 551 случай заражения, выздоровели 146 579 человек, умерли 3 546.

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