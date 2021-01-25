Аномальные морозы сменились оттепелью в регионах Поволжья

ТАСС, 25 января. Аномальные морозы, наблюдавшиеся в регионах Приволжского федерального округа на прошлой неделе, сменились оттепелью, температура воздуха в Поволжье в среднем на 4-6 градусов выше многолетних значений, сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

"Можно сказать, что температуры в регионах в среднем на 4-6 градусов выше средних многолетних значений", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в большинстве регионов Поволжья в настоящий момент температуры близки к нулю или немного выше этой отметки.

Так, в Ульяновской области установилась температура около 1 градуса тепла. Подтаявший снег, по предварительной информации регионального ГУ МЧС, стал причиной обрушения в воскресенье стены трехквартирного дома в селе Максимовка, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас в Ульяновске тает снег, с крыш капает вода. В Кирове, где еще в субботу было минус 22 градуса, в понедельник резко потеплело до плюс одного градуса, на улице - дождь. Накануне администрация города рекомендовала управляющим компаниям срочно очистить крыши домов, а горожанам - быть внимательными при нахождении вблизи зданий. В Перми из-за оттепели временно закрыли ледовые городки в парках и на эспланаде, а в Саратове перестали работать катки на стадионах. Аналогичная ситуация наблюдается в Самаре, Оренбурге, Ижевске и Саранске.

Однако такая погода не задержится надолго - температура, по данным синоптиков, постепенно начнет снижаться уже со вторника. А к концу недели в Поволжье установится идеальная для зимних развлечений погода. "Ближе к выходным дневные температуры будут составлять около минус 5 градусов, ночные - до минус 10 градусов", - отметил Синенков.