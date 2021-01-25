{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Забайкалья запустили мобильное приложение для жалоб и обращений жителей

С помощью сервиса "Голос забайкальца" можно также голосовать за проекты жителей края и ставить оценки главе своего района и управляющим компаниям

ЧИТА, 25 января. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края запустило версию для смартфонов приложения "Голос забайкальца", где жители могут оставлять властям жалобы и отслеживать их статус, сообщил в понедельник в Instagram губернатор Александр Осипов.

"Официальное мобильное приложение портала "Голос забайкальца" 25 января опубликовали для владельцев смартфонов с операционными системами Android и IOS. Оно позволяет оставлять сообщения, отслеживать их статус в личном кабинете, получать уведомления о ходе работы и отчеты о принятых решениях, оценивать полученные ответы", - говорится в сообщении.

Также приложение позволяет просматривать обращения других пользователей, голосовать за проекты жителей, а также ставить оценки главе своего района и управляющим компаниям.

Сервис "Голос забайкальца" был запущен в сентябре 2019 года, в 2020 году на сайт поступило 3 306 обращений, все они были отработаны. Самые популярные вопросы касались ЖКХ, благоустройства и дорог.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
Прием заявок на всероссийский конкурс исполнителей авторской музыки начался в Москве
Конкурс пройдет в четыре этапа, принять участие в проекте может любой желающий
Читать полностью