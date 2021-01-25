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Пандемия COVID-19

Бахрейн одобрил вакцину компании AstraZeneca

По данным телеканала Sky News Arabia, препарат одобрили для экстренного использования

ТАСС, 25 января. Власти Бахрейна одобрили использование в стране вакцины от нового коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News Arabia.

По его данным, вакцина одобрена для экстренного использования.

В ноябре Бахрейн разрешил применение препарата китайской компании Sinopharm для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией. В начале декабря власти королевства выдали разрешение на использование вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. 16 декабря Бахрейнское информационное агентство сообщило о том, что король Хамад бен Иса Аль Халифа одним из первых в королевстве сделал прививку от коронавируса. Позже Минздрав Бахрейна объявил о начале с 25 декабря кампании по бесплатной вакцинации от коронавируса граждан страны и проживающих в ней иностранцев.

По последним данным, обнародованным бахрейнским Минздравом, за весь период с начала пандемии в стране выявлено 99 817 случаев заражения коронавирусом, 96 532 пациента поправились, зафиксировано 367 летальных исходов.

Теги
БахрейнПандемия COVID-19
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