Проверку из-за грубого разговора с врачом проводят на станции скорой помощи им. Пучкова

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Администрация станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова проводит проверку по факту публикации аудиозаписи разговора между врачом и его руководителем. Об этом сообщили ТАСС на станции.

Ранее в СМИ появилась информация, что заведующая подстанцией московской скорой помощи Наталья Романькова, используя грубые высказывания, поговорила с врачом, который пытался взять больничный из-за температуры.

"В связи с публикацией в интернете аудиозаписи разговора двух сотрудников станция скорой и неотложной медицинской помощи проводит внутреннюю проверку. Администрация станции обязательно пригласит врача - участника разговора - для уточнения всех обстоятельств ситуации, в частности общения с его руководителем", - сказали в администрации.

Там напомнили, что какие-либо высказывания и выражения в грубой и некорректной форме по отношению к персоналу на станции категорически неприемлемы. С сотрудниками будет проведена дополнительная беседа о необходимости соблюдения норм этики при общении в коллективе.