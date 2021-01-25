В Карелии от коронавируса привили более 800 жителей старше 60 лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Вакциной от коронавируса в Карелии с конца прошлого года привили 822 человека старше 60 лет. Об этом в понедельник на своей странице "ВКонтакте" в понедельник сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
26 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что министерство разрешило использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лицам старше 60 лет.
"Мы начали прививать и пожилых: 822 жителя Карелии в возрасте старше 60 лет сделали прививку", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, пожилые люди вошли в список приоритетных групп населения для вакцинации от COVID-19 наравне с медицинскими, педагогическими и социальными работниками как граждане, имеющие хронические заболевания. В планах властей начать прививочные кампании в стационарных учреждениях социального обслуживания людей в возрасте.
Всего в регион с начала прививочной кампании пришло 3 442 дозы препарата, привились уже 3 215 человек, из которых 448 уже получили второй компонент вакцины. В ближайшее время ожидается новая поставка "Спутника V" в объеме более 2 тыс. единиц. Республиканский министр напомнил, что записаться на прививку можно через портал госуслуг, а также в поликлинике по прописке. "Для выработки популяционного иммунитета в Карелии планируется привить около 300 тыс. человек", - добавил Охлопков.
По данным республиканского оперштаба, в Карелии за все время пандемии выявили 34 697 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 230 человек. Выздоровели 29 105 пациентов, умерли - 214. Доля свободных коек в медучреждениях составляет 27,3%.