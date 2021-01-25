В Карелии от коронавируса привили более 800 жителей старше 60 лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Вакциной от коронавируса в Карелии с конца прошлого года привили 822 человека старше 60 лет. Об этом в понедельник на своей странице "ВКонтакте" в понедельник сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Мы начали прививать и пожилых: 822 жителя Карелии в возрасте старше 60 лет сделали прививку", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, пожилые люди вошли в список приоритетных групп населения для вакцинации от COVID-19 наравне с медицинскими, педагогическими и социальными работниками как граждане, имеющие хронические заболевания. В планах властей начать прививочные кампании в стационарных учреждениях социального обслуживания людей в возрасте.

Всего в регион с начала прививочной кампании пришло 3 442 дозы препарата, привились уже 3 215 человек, из которых 448 уже получили второй компонент вакцины. В ближайшее время ожидается новая поставка "Спутника V" в объеме более 2 тыс. единиц. Республиканский министр напомнил, что записаться на прививку можно через портал госуслуг, а также в поликлинике по прописке. "Для выработки популяционного иммунитета в Карелии планируется привить около 300 тыс. человек", - добавил Охлопков.

По данным республиканского оперштаба, в Карелии за все время пандемии выявили 34 697 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 230 человек. Выздоровели 29 105 пациентов, умерли - 214. Доля свободных коек в медучреждениях составляет 27,3%.