Макет сертификата вакцинации от коронавируса разработали в Подмосковье

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Единый макет сертификата вакцинации от новой коронавирусной инфекции разработали в Московской области. Об этом сообщила в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Мы разработали единый макет сертификата для жителей, привитых от COVID-19. Основная цель сертификата - зафиксировать для жителя дату введения первой компоненты и зафиксировать дату введения второй компоненты, чтобы житель не забыл, когда ему необходимо сделать вторую дозу", - сказала Стригункова.