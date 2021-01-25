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Макет сертификата вакцинации от коронавируса разработали в Подмосковье

Основная цель документа - зафиксировать даты введения первой и второй компоненты вакцины

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Единый макет сертификата вакцинации от новой коронавирусной инфекции разработали в Московской области. Об этом сообщила в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Мы разработали единый макет сертификата для жителей, привитых от COVID-19. Основная цель сертификата - зафиксировать для жителя дату введения первой компоненты и зафиксировать дату введения второй компоненты, чтобы житель не забыл, когда ему необходимо сделать вторую дозу", - сказала Стригункова.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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