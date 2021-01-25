Театрам и кинотеатрам Бурятии разрешили работать с загрузкой зрительных залов на 50%

УЛАН-УДЭ, 25 января. /ТАСС/. Власти Бурятии разрешили театрам и кинотеатрам в республике работать с загрузкой зрительных залов на 50%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

"Приняли решения о смягчении ограничительных мер в отношении учреждений культуры. В театрах и кинотеатрах разрешили загрузку зрительных залов до 50% от пропускной способности", - сообщили в оперштабе.

Также возобновляют работу дома культуры и клубы в районах республики и Улан-Удэ с условием загрузки до 50%.

В конце марта 2020 года все театры и кинотеатры в регионе закрыли из-за пандемии. В октябре 2020 года региональный оперативный штаб разрешил открыться кинотеатрам с ограничением по загрузке зрительных залов - не более 30%. В конце декабря 2020 года с обязательством соблюдать такие же требования возобновили работу театры.

В республике продолжают действовать другие ограничительные меры: под запретом массовые мероприятия, действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Ежедневно в Бурятии регистрируют около 150 новых случаев инфицирования. В стационарах находятся 1 093 человека, на амбулаторном лечении - 939 пациентов с коронавирусом. Умерли в регионе 650 человек, доля умерших старше 60 лет составляет более 86%.