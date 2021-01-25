Массовую вакцинацию от коронавируса в Севастополе планируют начать 8 февраля

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Все желающие смогут сделать прививку от коронавируса в Севастополе с 8 февраля, запись на процедуру откроется со вторника, сообщил в понедельник на аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев.

"На "Госуслугах", насколько я понимаю, все готово [к проведению записи на вакцинацию], единственное - расписание не опубликовано. Я прошу соответствующим образом сегодня расписание отработать, и с 8 февраля чтобы были первые слоты открыты на всеобщую вакцинацию по желанию. К этому времени у нас уже будет необходимое количество вакцины, что обеспечит вакцинацию всех желающих", - сказал Развожаев.

По данным городского департамента здравоохранения, открыть прививочные пункты планируется в каждой поликлинике. До конца зимы город, как ожидается, получит около 18 тыс. доз вакцины. При этом прививки врачам делают с осени, зимой возможность пройти вакцинацию получили учителя. Следующий организованный этап вакцинации планируется для работников общественного транспорта и волонтеров штаба "Мы вместе", сотрудников социальной защиты.

В оперативной сводке правительства Севастополя в понедельник сообщается, что к настоящему времени прививки получили 1 742 человека, второй этап вакцинации прошли 560 человек. Всего в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 9 105 человек. В настоящий момент выздоровели 8 220 человек, 366 умерли. За сутки выявлено 99 новых случаев.