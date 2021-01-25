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Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру с просьбой принять меры по экстрадиции Закаева

Бывший бригадный генерал самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия с 2003 года проживает в Великобритании, где ему предоставили политическое убежище

ГРОЗНЫЙ, 25 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев направил обращение в Генпрокуратуру и МИД РФ с просьбой принять меры по экстрадиции проживающего в Великобритании одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.

"Я подготовил и направил письма в Генпрокуратуру России и МИД с просьбой взять под личный контроль и принять меры по экстрадиции террориста Ахмеда Закаева из Великобритании в Российскую Федерацию в соответствии с законодательством России и нормами международного права", - написал Саралиев в понедельник в Instagram.

Закаев - бывший бригадный генерал самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. В 2001 году объявлен в федеральный и международный розыск. С 2003 года проживает в Великобритании, где ему предоставлено политическое убежище.

Теги
РоссияСаралиев, Шамсаил Юнусович
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