В Севастополе ужесточат работу с недостроями после гибели подростка на одном из них

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил ужесточить работу по выявлению и сносу недостроенных объектов, которые могут представлять опасность. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на аппаратном совещании правительства при обсуждении гибели подростка в минувшие выходные от падения плиты на заброшенном недострое.

"Сделать соответствующие организационные выводы и провести соответствующую работу по всем объектам со всеми главами муниципалитетов с нашим земельным контролем. При этом в жестком режиме: есть подобного рода объект, проверяем, если есть собственник - соответствующее предписание, и все должно находиться под охраной и должно быть огорожено, уведомляем, если нет никаких действий - сносим, обеспечиваем безопасность. А потом в судебном порядке разбираемся", - сказал Развожаев.

Он поручил подчиненным провести инвентаризацию всех подобных объектов в городе в течение двух недель.

Губернатор добавил, что объект, на котором в выходные погиб подросток, является недостроенным, предположительно, еще с советских времен.

"По предварительным данным, он никому не принадлежит, а значит, должен был муниципалитетом совместно с земконтролем быть выявлен, соответствующие меры должны были быть предприняты. Это еще один довод к тому, что со всеми этими объектами давно нужно наводить порядок", - добавил губернатор.

В воскресенье в пресс-службе главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю сообщили, что на заброшенной строительной площадке в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя при обрушении плиты погиб мальчик 15 лет, еще двое школьников были госпитализированы с травмами. По факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Прокуратура также проводит проверку по данному факту.