Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россиянам для счастья в среднем нужно 166 тыс. рублей в месяц, при этом запросы у мужчин на 28% выше, чем у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные в понедельник.

"Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц. Запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 и 146 тыс. рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем дороже их счастье: 135 тыс. у молодежи до 24 лет и 190 тыс. рублей у россиян старше 45 лет. Запросы респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей вдвое превышают запросы граждан, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей: 242 и 121 тыс. рублей соответственно", - говорится в исследовании.

Отмечается, что самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у москвичей: 220 тыс. рублей, на втором месте - Владивосток (200 тыс. рублей), на третьем - Ростов-на-Дону (190 тыс. рублей). При этом среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. рублей. Самые скромные же запросы, по данным опроса, у жителей Оренбурга (124 тыс. рублей).

Исследование проводилось 10-22 января текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие 2,5 тыс. человек старше 18 лет.