Эксперт: антитела у тяжело перенесших COVID-19 могут слабо вырабатываться из-за лечения

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Выработка защитных антител к коронавирусу у людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, может быть недостаточной из-за применения некоторых лекарственных препаратов при лечении заболевания. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа. Те, кто получал антивирусные препараты, мы заметили, что у них значительно меньше вырабатывается антител, а иной раз совсем не вырабатывается. Так и тут, мы сейчас видим, что люди, которые получают кортикостероиды, а их мы в основном назначаем у людей с выраженной средней тяжестью или у тяжелых, так вот у тяжелых <...> может наблюдаться недостаточная выработка защитных антител", - рассказал эксперт.

Он также отметил, что в целом переболевшим коронавирусной инфекцией людям в течение шести-девяти месяцев не стоит вакцинироваться от COVID-19, так как у них еще сохраняется иммунитет от перенесенного заболевания. Однако если человек все же хочет сделать прививку, ему следует проконсультироваться со специалистом и узнать его рекомендации о необходимости вакцинации.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 738 690 случаев заражения, выздоровели 3 150 763 человека, умерли 69 918. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.