В Дагестане организуют мобильные бригады для проведения вакцинации от коронавируса

МАХАЧКАЛА, 25 января. /ТАСС/. Мобильные бригады для проведения выездной вакцинации населения от коронавируса организуют в Дагестане, сообщила в понедельник в ходе брифинга врио министра здравоохранения региона Татьяна Беляева.

"Мы готовы к проведению выездных форм вакцинации, у нас созданы десять мобильных бригад, при необходимости их количество может быть расширено. Со всеми министерствами и ведомствами отработан вопрос по проведению анкетирования тех, кто изъявил желание пройти вакцинацию, с предшествующим медицинским осмотром и назначением даты, когда приедет мобильный комплекс и осуществит вакцинацию. В республике было закуплено 60 морозильных камер, что позволило нам открыть 54 стационарных [прививочных пункта], закуплены два автомобиля-рефрижератора для транспортировки вакцины", - сказала Беляева, добавив, что планируется открытие дополнительных пунктов вакцинации для жителей отдаленных районов.

По ее словам, сейчас вакцинацию в регионе прошли 709 человек, всего в Дагестане планируется вакцинировать от коронавируса 700-800 тыс. человек.

Врио министра добавила, что за последние сутки в регионе были госпитализированы 94 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, всего в больничных стационарах находятся 2 411 пациентов с коронавирусом.

По данным республиканского оперативного штаба, в Дагестане выявлено 27 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 139 - за последние сутки. С начала пандемии в регионе умерли 1 219 человек с коронавирусом, 24 116 человек выздоровели.