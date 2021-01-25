Число приемных при бизнес-омбудсмене Москвы вырастет до 50 к концу года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Общее число приемных бизнеса в Москве при общественном уполномоченном по защите прав предпринимателей Татьяне Минеевой достигнет 50 к концу 2021 года.

"У нас есть общественные приемные - их 18, впереди еще шесть приемных, 50 приемных, мы думаем, за 2021 год рабочих сделаем", - сказала Минеева в понедельник журналистам.

По ее словам, часть приемных - отраслевые. "У нас еще одна будет по транспорту приемная - вторая, потому что очень много обращений от транспортной отрасли. Дальше у нас приемная по молодежному предпринимательству, по стройке - по ветхому аварийному жилью. То есть на окраинах Москвы предприниматели сталкиваются с такими проблемами", - пояснила бизнес-омбудсмен.