Голикова поздравила студентов с Татьяниным днем

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила студентов и преподавателей с Днем российского студенчества. Об этом сообщили журналистам в понедельник в секретариате вице-премьера Татьяна Голиковой.

"C Днем российского студенчества! Татьянин день стал для нас доброй традицией, когда мы с гордостью чествуем наших студентов и преподавателей. Студенчество - это пора беззаботной юности, но также и важнейший период выбора своего жизненного пути, выбора профессии", - сказала она.

Вице-премьер отдельно подчеркнула опыт и работу студентов-медиков. "Помогая врачам в работе в период пандемии COVID-19, вы видите какой непростой, но увлекательный и благородный путь вы выбрали. Сердечно благодарю вас за вклад, который вы вносите в нашу общую борьбу, и желаю вам преуспеть в профессии, сохранить любовь к медицине и веру в себя", - отметила она.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.