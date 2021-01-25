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Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье указали на интерактивной карте

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова уточнила, что с помощью этой карты граждане смогут узнать график работы пунктов вакцинации и построить маршрут до них

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Расположение мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции опубликовали на интерактивной карте, размещенной на региональном портале госуслуг. Об этом сообщила в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Добавили на интерактивную карту график выездов всех мобильных ФАПов и график работы пунктов вакцинации [в торговых центрах]", - сказала Стригункова.

Она отметила, что с помощью карты жители Подмосковья смогут не только узнать график работы определенных пунктов, но и построить маршрут до них.

Министр добавила, что в рамках информирования населения о вакцинации от коронавируса в мобильных пунктах в торговых центрах было отправлено более 1 млн приглашений по электронной почте.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлен 186 551 случай заражения, выздоровели 146 579 человек, умерли 3 546.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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