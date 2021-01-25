Кабмин утвердил план мероприятий по программе Десятилетие детства

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило план мероприятий на семь лет по Десятилетию детства, которое проводится в стране в 2018-2027 годах. Об этом сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами председатель кабмина Михаил Мишустин, заверив, что всем вопросам, касающимся детей, будет уделяться особое внимание.

Он напомнил, что начался четвертый год Десятилетия детства, которое проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина. "Утвержден план мероприятий в рамках Десятилетия детства на ближайшие семь лет, всего их около 130, они охватывают все вопросы, которые касаются наших маленьких граждан, начиная от их здоровья и заканчивая безопасностью", - сказал Мишустин.

Он отметил, что продолжится поддержка родителей и опекунов, расширение существующих мер для улучшения материального положения и жилищных условий семей. "Будем также совершенствовать систему оказания медицинской помощи детям и питания учеников в образовательных организациях, повышать доступность образования, в каждом регионе должны быть комфортные школы и детские сады, возможности для занятий творчеством, спортом, посещения секций, кружков", - пообещал премьер-министр.

"Отдельное внимание ребятам с ограничениями по здоровью, а также тем, кто остался без попечения родителей", - подчеркнул председатель правительства. По его словам, "будет усовершенствована система опеки и попечительства и автоматизирован учет нуждающихся в жилье, расширены формы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями".

"Предстоит большая работа, требующая слаженных и скоординированных действий министерств и ведомств, всех уровней власти, участия общественных организаций и, конечно, родителей", - предупредил Мишустин. "Эти вопросы касаются наших детей, а значит, того, как будет развиваться страна", - акцентировал внимание премьер.

29 мая 2017 года Путин подписал указ об объявлении в РФ 2018-2027 годах Десятилетием детства. Проводимые в его рамках мероприятия стали продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей и направлены на совершенствование госполитики в сфере защиты детства.