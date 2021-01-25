Эксперт: иммунитет к COVID-19 может быть сильнее, если после вакцинации есть реакции

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Иммунитет к коронавирусной инфекции может оказаться более сильным, если после вакцинации у организма появляются какие-либо реакции на препарат. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"Считается, что если все-таки есть какие-то проявления вакцинации, то, как правило, иммунитет более сильный", - сказал он.

Малышев напомнил, что делать прививку после выздоровления от коронавирусной инфекции сразу не нужно, необходимо подождать шесть-девять месяцев. Он также добавил, что провакцинировать 60-70% населения России будет возможно к началу второй половины года или к концу лета. После этого значительную часть ограничений могут снять.