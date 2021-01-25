Пункты вакцинации от COVID-19 появятся в торговых центрах Ивановской области

ИВАНОВО, 25 января. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции планируют открыть в общественных местах в Ивановской области, в том числе в крупных торговых центрах. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщил глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

"У нас уже проработаны варианты размещения пунктов вакцинации в общественных местах. Мы к этому готовимся, рассматриваются и торговые центры, и другие места массового пользования. По мере накопления объема поступающей в регион вакцины мы будем такие пункты открывать", - сказал Фокин, уточнив, что на текущей неделе в регион должна поступить очередная партия вакцины, объем которой пока не известен.

Ранее Ивановская область получила более 15 тыс. доз "Спутник V", что позволило начать в регионе массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Сейчас прививочные пункты открыты во всех поликлиниках области, в ближайшие две недели они также заработают в офисах общей практики и врачебных амбулаториях. По состоянию на 25 января в Ивановской области вакцину от коронавируса получили 8 042 человека, из них вторым компонентом "Спутника V" провакцинированы 917.

В настоящий момент в Ивановской области число заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет 25 736, прирост за сутки составил 175. Выздоровели с начала пандемии 21 535 пациентов, умерли 704.