Венки от имени блокадников из 15 стран возложили на Пискаревском кладбище в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Венки и цветы от имени ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, проживающих в 15 странах, возложили в понедельник в Санкт-Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище. Торжественно-траурная церемония приурочена к 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Комитет ежегодно принимал ветеранов и блокадников из-за рубежа для участия в городских мероприятиях, посвященных памятной дате. В Санкт-Петербург в январе традиционно приезжали делегации из почти двух десятков стран. Для них проводили концерт и организовывали экскурсии с посещением главных достопримечательностей города.

"Венки к подножию монумента "Мать-Родина" возложили от ветеранов и блокадников из Белоруссии, Украины, Армении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Латвии, Литвы, Эстонии, Израиля, Болгарии, США, Молдавии, Финляндии и Чехии. На церемонии цветы возложили также от 11 городов и регионов России, где установлены памятники, посвященные блокаде. В их числе - Красноярский край, Иваново, Омск, Вологда, Самара, Казань и другие", - рассказала ТАСС пресс-секретарь городского комитета по внешним связям.

В мероприятии принял участие председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. Он рассказал журналистами, что провести церемонию в таком формате было решено после поручения губернатора Александра Беглова.

В пресс-службе комитета пояснили, что церемонию записали на видео, которое будут транслировать на телеконференции, приуроченной к памятной дате. Событие пройдет 28 января, на прямую видеосвязь выйдут Санкт-Петербург и общественные организации жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом. Участникам покажут специальное видеообращение губернатора города, концерт петербургских артистов, записи возложения венков к монументам, посвященным защитникам Ленинграда, в регионах и за пределами России. Церемония и телеконференция проводятся в рамках реализации правительством Санкт-Петербурга государственной политики РФ в отношении соотечественников за рубежом.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе умирали несколько тысяч человек. В настоящее время установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день. Мемориальный комплекс с монументом "Мать-Родина" и музеем был открыт на этом месте 9 мая 1960 года.