Эксперт: вакцинировать онкопациентов от COVID-19 можно по согласованию с врачом

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции пациентов с онкологическими заболеваниями может проводиться по согласованию с лечащим врачом. Об этом в понедельник журналистам сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

В инструкции к вакцинному препарату "Спутник V" указано, что "вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и со злокачественными новообразованиями".

"Вакцинация от COVID-19 является важнейшим условием борьбы с пандемией. Наличие онкологического заболевания, согласно инструкции по медицинскому применению вакцины "Спутник V", не является противопоказанием для вакцинации. Тем не менее вакцинация онкологических пациентов должна проводиться с особым вниманием и контролем. Все, кто имеет в анамнезе онкологическое заболевание и желает вакцинироваться, должны согласовать свои действия с лечащим врачом. Таким пациентам требуется повышенный контроль и тщательное наблюдение", - сказал Каприн.

Ранее Каприн сообщал ТАСС, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ совместно с учеными Центра им. Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкозаболеваниями. По его словам, в скором времени может начаться набор добровольцев, а само исследование займет шесть-семь месяцев.