МГУ планирует частично вернуться к очному формату учебы с февраля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова рассчитывает начать учебный процесс в смешанном формате - с элементами очного обучения - с начала нового семестра, в феврале, при условии, что этому будет способствовать эпидемическая обстановка в стране. Об этом в понедельник заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Мы со следующего семестра имеем два варианта. Один вариант: мы надеемся с большой степенью уверенности, что мы начнем [работу] в очном формате там, где это позволит обстановка с вирусом. Второй вариант: там, где не позволяет обстановка или обстоятельства особые, у нас приготовлено расписание учебных занятий дистанционно. Мы, конечно, очень надеемся, что по крайней мере в такой смешанной форме мы начнем [занятия] в новом семестре, включая элементы очного", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко дню основания Московского университета и Дню российского студенчества.

Садовничий сообщил, что до 30% преподавателей МГУ им. Ломоносова прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

"И сейчас объявлена добровольная вакцинация от ковид. Поликлиника, к которой мы прикреплены, недалеко от МГУ. Преподаватели все знают, что можно сделать, добровольно прийти. Но, учитывая, что сейчас много на домашнем режиме, а студенты все на домашнем режиме - они решают это самостоятельно по месту жительства, поэтому точной статистики, сколько сделали, мы не имеем. <...> По преподавателям я вижу, что, наверное, процентов 20-30 вакцинировались", - сказал он.

18 января началась массовая вакцинация от коронавируса в регионах России. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".