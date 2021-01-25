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Пандемия COVID-19

Минздрав ФРГ ожидает допуска вакцины компании AstraZeneca в ЕС в конце недели

В таком случае в феврале Германия получит несколько миллионов доз, отметили в министерстве

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Германии рассчитывает, что разрешение на применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в ЕС будет выдано в конце текущей недели. Об этом представитель ведомства заявил на брифинге в понедельник.

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"Мы ожидаем допуска [вакцины] AstraZeneca в эту пятницу. В таком случае в феврале мы получим несколько миллионов доз", - сказал он.

Вакцинация в разных странах ЕС началась в конце декабря - начале января, однако пока этот процесс тормозится в связи с проблемами американской компании Pfizer по выполнению в полном объеме поставок по заказам европейских государств. Брюссель заказал у нее 600 млн доз вакцины, которые должны быть поставлены до начала 2022 года. Помимо этого, Евросоюз законтрактовал еще 160 млн доз у американской компании Moderna. Пока в ЕС сертифицированы только эти два препарата, однако Еврокомиссия уже подписала контракты по предзаказу вакцин с четырьмя другими западными компаниями и ведет переговоры еще с двумя.

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ГерманияПандемия COVID-19
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