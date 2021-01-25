Из Якутска стартовала автомобильная экспедиция до архипелага Новосибирских островов

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Автомобильная экспедиция Русского географического общества (РГО) "Евразия: от края до края" преодолеет примерно 10 тыс. км - от Якутска до архипелага Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане. Экспедиция отправилась в понедельник, несмотря на 50-градусные морозы, которые установились в регионе с начала января, рассказал ТАСС член команды арктических путешественников Александр Еликов.

Ранее еще ни одному российскому или иностранному экипажу не удавалось преодолеть этот маршрут на машинах. Участники экспедиции планируют провести в пути 30 дней, большую часть из них - в условиях полярной ночи при экстремально низких температурах. Часть пути они будут следовать по федеральной трассе "Колыма".

"Часть пути пройдет по реке Яне, обратно вернемся по Индигирке. Сначала будут автозимники, затем сотни километров по льду моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря. Севернее сел Нижнеянское и Русское Устье (Аллаиховского района Якутии) не будет никаких дорог. Это первая в мире автомобильная экспедиция, которая попытается заехать на территорию Новосибирских островов", - рассказал Еликов.

"Лично для меня Арктика - это место, где живут настоящие северные люди. Чем дальше ты уезжаешь от цивилизации, тем люди душевнее. К ним хочется возвращаться, после каждой встречи они становятся тебе родными. Посещать те места, где ты еще не был, когда ты не знаешь, куда едешь, - это своего рода адреналин, ведь познание неизвестного вызывает огромный интерес", - добавил собеседник агентства.

Экспедиция проводится при поддержке РГО и главы Якутии Айсена Николаева. Руководителем команды является Богдан Булычев, полярный исследователь и арктический блогер. Во время экспедиции участники будут снимать многосерийный фильм и опубликуют его на YouTube-канале "Про путешествия".